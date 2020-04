Feltri non merita la nostra indignazione, faremmo il suo gioco

Stiamo attenti a fare il loro gioco! Offenderci per la parole pronunciate da Feltri è da fessi, noi siamo superiori

Stiamo attenti a fare il loro gioco! Feltri guida la banda dei disonesti -intellettualmente s’intende- per distogliere l’attenzione e aizzare folle social al de-concentramento dell’obiettivo! Il Nord è a pezzi, la Lombardia è il lazzaretto di Italia, la sanità privata padana ha presentato il conto della vergogna con i tamponi del San Raffaele al costo di centoventi euro!

Cosa possono fare? Se non continuare a mostrare livore e adolescenti pruriti procurati da brufoli di sofferenza? Feltri è un pessimo urlatore, uno che pensa di offendere ancora i napoletani tirando in ballo i mandolini è come quello che pensa di risolvere le liti mettendo le mamme in mezzo.

Non ci deve scaturire rabbia ma comprensione, la pandemia ha sancito finalmente le reali questioni italiche, ossia un Meridione eccellente ed un Settentrione ingannato da populisti e saltimbanchi privi di responsabilità. Prendere sul serio ciò che dice Vittorio Feltri è un’offesa che facciamo a noi stessi. Le sue filippiche vanno ad umiliare persino la grandissima schiera di comici che la Lombardia ha dato al Paese, poiché sono lagne da burattinaio da luna-park.

Stiamo attenti a fare il loro gioco! Feltri annovera nella sua carriera, una lunga collezione di procedimenti giudiziari per diffamazione, diciamo che è un megafono di vomito pronto ad essere usato all’occorrenza. Fiero sostenitore di Hitler come ammette alle Iene “Era severo ma giusto” ha costruito la sua carriera sull’insulto come quello alla Shoah durante la trasmissione “La Zanzara” nel 2019.

Insomma offenderci per la parole pronunciate da Feltri è da fessi, noi siamo superiori ed abbiamo dalla nostra la lingua che ci contraddistingue in efficacia quando si tratta di emettere sentenze. ” Chiu ‘a cap è vacant chiu ‘a lengua è long.” E quella di Feltri è na capa persa!