Feltri fa dietrofront: “Non mi riferivo alle qualità morali del sud ma al portafoglio”

Vittorio Feltri dopo la bufera nata dalle sue dichiarazione sul sud e i meridionali

il direttore di Libero risponde oggi ad un lettore e spiega

“Nel dire in tv ospite di Mario Giordano (Fuori dal coro), che i meridionali sono inferiori ai settentrionali non mi riferivo affatto alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione”

Nomina Benedetto Croce, Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Corrado Alvaro e Leonardo Sciascia, eccelse menti non certo del nord, ma poi tira fuori dati e cifre per spiegare e motivare le sue affermazioni

Sta di fatto che il reddito pro capite della Campania ammonta a 19 mila euro (ISTAT), mentre quello della Lombardia è il doppio, 37 mila euro. Devo fingere di ignorare codesti dati e proclamare che a Napoli vi sono più risorse che a Milano? La realtà non è mai offensiva né ingannatrice, per cui non comprendo il motivo che induce tanta gente a prendersela con me, accusandomi di ogni nefandezza, soltanto perché mi sono limitato a sottolineare la verità.