Federer: un unico tennis per uomini e donne, è tempo di unire ATP e WTA

Un solo tennis per uomini e donne. Non sul campo ma almeno come organi di governo. Unire ATP e WTA, la rivoluzione di Roger Federer.

Il campione svizzero dice che “ora è il momento”, mentre il tennis come tutti gli altri sport è bloccato nel limbo dalla pandemia: “Possiamo uscirne con due istituzioni indebolite o con un corpo più forte”, ha detto.

L’anno scorso il presidente della WTA Micky Lawler aveva dichiarato che la proposta andrebbe valutata seriamente. E oggi, in una serie di post sui social media, Federer ha aggiunto: “Non sto parlando di unire le competizioni in campo, ma di unire i due organi di governo che sovrintendono ai tour maschili e femminili. “C’è troppa confusione per i tifosi quando ci sono diversi sistemi di classifica, diversi loghi, diversi siti Web, diverse categorie di tornei”.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020