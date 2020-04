De Luca: «Pensare al rilancio dell’economia adesso è anacronistico»

De Luca parlando in diretta Facebook oggi ha espresso le sue convinzioni sull’emergenza che stiamo affrontando per il coronaviurs

«.Sono fiducioso. Credo che riusciremo a governare questa situazione se abbiamo l’aiuto di tutti e se evitiamo comportamenti irresponsabili. Cominciamo a ragionare su riaperture ma non rischiamo. Tutto deve subordinato a valutazione di autorità scientifiche e mediche. Intanto daremo una mano a chi ha avuto danni e a fasce deboli della popolazioni. Sforzo per evitare burocratismi. Possiamo immaginare tutti i programmi di ripresa economica, ma finché non avremo contenuto al minimo l’epidemia di crescita economica non ce ne sarà e noi non torneremo alla vita di prima finché non avremo la messa a punto di un vaccino che ci darà tranquillità vera. Fino ad allora dovremo convivere con il problema, senza angosce ma sapendo che il problema c’è. Capiterà a tutti di avere sbalzi di umore, anche i nostri stati d’animo cambiano di ora in ora e abbiamo momenti di stanchezza, poi momenti di ripresa di fiducia e di ottimismo, dobbiamo sapere governare questa fase tormentata nell’interesse delle fasce più deboli»