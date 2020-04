De Luca: «Fare i tamponi a tutti è una doppia idiozia»

Il presidente della Regione Campania De Luca ha risposto in diretta Facebook ai tanti che continuano a chiedere tampini a tappeto nella nostra Regione al fine di individuare prima i malati e contenere l’emergenza

«Ripetono che dobbiamo fare i tampone a tutti. È una doppia idiozia: primo perché andrebbero comunque rifatti dopo 15 giorni. Secondo perché è impensabile farlo a 6 milioni di cittadini quanti n sono in Campania. Terzo, i tamponi non ci sono, è uno dei ritardi che noi registrano. Ho parlato con i dirigenti di una casa farmaceutica perché mancavano i reagenti per i tamponi, quindi va fatta anche pressione per queste cose. È una guerra continua ma ci stiamo mettendo a regime. Non diffondiamo frottole, non lo fa nessuno, è impossibile e soprattuto è inutile dobbiamo fare i tamponi come prescrive l’Oms ai sintomatici lievi o meno gravi altrimenti non abbiamo i tamponi e l’affidabilità scientifica. Vi pare che se ci fosse un’utilità non lo faremmo, ma non in Campania, nel mondo»