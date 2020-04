De Luca chiede a Montalbano di far rispettare le sue direttive

«Dive annari dal Prifetta e mi divia fari pirvinira na su circulara che mi ordina de fari chesta cuntrolla. Si duviva fari eleggeri in Cina»

Dialogo tra Montalbano ed il Presidente De Luca

Eri in offcia chiena di carta da firmari ed i cabasisi havivana già prisa altira sintiera sinza scite.

Il rummore cognito di Catarelle che squasi sfunnai la purta nunciai altira ruptura…

“Dutturi mi scusassi mi sciddricai… “.

“Catarè, che vui?”.

C: “Dutturi, ci stavi che c’ia ncoppa la linnea tilifunica il prisidenta Di Luche che voli parlari cu lia di pirsona pirsonalmente”.

M. “Mintula, e mo’ che voli sto scassaminchia… “.

C: “Io non lo sapi cosa volia, ma pinsa che lia havi l’autorictate per acchiederla… “.

M: “Passamilla… “.

“E lei il…. Commissario….. Montalbano?”.

(quanno parlavi il prisidiente Di Luche pigliave una cursa con il ciata e Muntilbano nun haviva capita ancura se haviva prublema di rispirationa oppure haviva facta uso di cocaine).

M: “”Sugno ia”.

Di Luche: “Ma non può parlare italiano?”.

M: “Io parla commo mi pari e piacia: nun simmo mica alla fine dell’Ottocinta che lia è il prefetto napulitano… “.

D: “Va bene mi avevano detto che lei era una testa calda – ma coi lanciafiamme metteremo tutto a posto; nota mentale del De Luche – ma ora quello che conta è la repressione di alcuni fenomeni… “.

M. “Ma di quali finomina apparla?”.

D: “Non apparlo… , ma parlo di reprimere questi nuovi criminali che stanno scendendo nelle strade”.

M: “Ma pirchia ci sugno stata assalta alli furna?”.

D: “Ma quali furna d’Egitto: io parlo di questi genitori con figli piccoli che fanno bivacco nelle pubbliche strade… “.

M: “Ma aieri il Ministeria dell’Internia havi emissa na circulari indosi si pirmittiva chesta cumpurtaminta”.

D: “Ma nella mia Regione comando io e voglio che lei faccia rispettare le mie ordinanze che vietano corse, e passeggiate che producono ambigui assembramenti!”.

M: “Ma io viraminta facia il puliziotta”.

D: “Ma io quello le sto chiedendo di fari”.

M. “Ma ia non dipinda da Lia: ma havio da oddediri alla Lamorgesia”.

D: “La Lamorgesia… – e giù un sosciate de nasa da cocainomane all’urtime stadia – : quel personaggina che vuole fare il ministro dell’Interno quando dentro non ha niente.. “.

M: “Ma a mia havi vinuta nu dubbia: ma lia è Di Luche o Crozzia che mi faci lo specchietta?”.

D (innesima sosciate): “Non mi parli di quella specie d’uomo senza capelli che si è fatto i soldi sul mio originale eloquio istutzionale che apprezzano in Cina e che anche belle donne – pur se nere; nota mentali razzistica di De Luche – come Naomi Campbella tengono nella giusta considerazione”.

M: “Ma, viraminta, macari ia non havio capilla ma le garantisca che sugno omma al ciento per cienta… “.

D: “Ma bando al capillume – che sto combinato peggio di Mattarella – e passiamo all’azione contro il Virùs… “.

M. “E passamma… “

D: “Quindi lei si rifiuta di obbedire ai miei ordini perentori?”.

M: “Nonsi non havi ditta chesta: lia dive annari dal Prifetta e mi divia fari pirvinira na su circulara che mi ordina de fari chesta cuntrolla e ad emanari le dovute sanctiona previste dall’ordinaminta”.

D: “Ma che linguaggio è questo?”.

M: “E’ il linguaggia dello Ius… “.

D: “Ma quali ius e iusso: noi stiamo in guerra”.

M. “Nuia non stamma in guerra: sima in na situationi ‘cezzionala ma ci stavi simpre la liggia per chi voli liggirla”.

D: “Ma quali liggia e liggia: ma lei non lo sa che a Wuhan i sintomatici li andavano a prendere con l’esercito a casa?”.

M. “Ma nuia non stamma a Wuhan: ci stavi la dimocratia, le oppositiona, li garantia”.

D: “Ma noi cambieremo questa democrazia moscia e la sostituiremo con un’altra democrazia più smart che accompagni l’economia e che fermi questi cittadini che non hanno cervello nelle tempie”.

M: “Ma allura lia havi bannata Paisi”.

D: “In che senso”.

M. “Si duviva fari eleggeri in Cina”.

D: “Lei è peggio di suo fratello Zingaretti del Piddì… “.

M: “Ma io sugno figlia unica: eppoi fino a prova cuntraria Zingaretta è il prisidinta del su partita”.

D: “(…)”.