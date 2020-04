Coronavirus Italia, risale il numero di morti, sono 333 (124 in Lombardia)

Gli attuali positivi si riducono: -290. In Lombardia i nuovi casi sono in calo rispetto a ieri. Il totale dei casi nel Paese dall’inizio dell’epidemia sale a 199.414

La Protezione civile ha pubblicato i dati odierni dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall’inizio dell’emergenza sono in tutto 199.414, con un incremento di 1739. Gli attuali positivi sono 105.813, con un decremento nel numero di assistiti di 290. I guariti aumentano, in 24 ore, di 1696 unità. Il totale dei guariti finora è di 66.624 persone.

I deceduti sono 333. Più numerosi di ieri, quando le vittime erano state 260, ma comunque in diminuzione rispetto ai giorni scorsi.

In Lombardia sono 590 i nuovi casi, in calo rispetto a ieri, quando erano 920. Torna invece a salire il numero dei morti. Ieri erano 56, oggi sono 124. Cresce però, per fortuna, anche il numero di guariti: 191. Sono 20 in più rispetto a ieri.