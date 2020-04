Cosa succede se un calciatore viene trovato positivo

Oggi il ministro Spadafora potrebbe chiedere un approfondimento di indagine sul protocollo. La prima versione non ha convinto, al punto che il medico Tavana – in quota Figc – ha rassegnato le proprie dimissioni.

La Gazzetta riporta una dichiarazione del medico sociale del Lecce Giuseppe Palaia.

Bisogna riprendere quando il rischio è vicino allo zero. Il problema è che in questo momento i tamponi non sono a disposizione dei privati. E la gara per la scelta dei test sierologici dovrebbe produrre un risultato soltanto il 29 aprile, praticamente a ridosso del 4 maggio.