Coronavirus Italia, +2477 positivi. Altri 760 morti (di cui 357 in Lombardia)

Il punto sulla situazione dell’epidemia nel nostro Paese e dei dati relativi alla regione più colpita dal virus

La Protezione civile ha fatto il consueto punto sulla situazione dell’epidemia Covid-19 in Italia. Oggi i casi di positività sono +2477 (per un totale di 83.049). Si registrano altri 760 decessi (un po’ meno di ieri, per un totale di 13.915). Di questi 357 sono lombardi.

Poco prima della conferenza stampa della Protezione civile è andato in onda il punto della Regione Lombardia, guidato dal vice presidente Fabrizio Sala. Nella regione più colpita dal virus ci sono 1292 positivi in più. Gli aumenti si riferiscono soprattutto alle province di Bergamo (+132), Brescia (+159) e Milano (+482).