Castellacci: Maxi ritiri possibili in Serie A, ma attenzione per i club minori

Il presidente nazionale dei medici del calcio alla Gazzetta «In Cina dove hanno affrontato l’emergenza con regole ferree non hanno ancora stabilito una data per gli allenamenti»

La gazzetta dello Sport ha interpellato Enrico Castellacci presidente Nazionale dei medici sportivi del calcio nonché responsabile medico del Guangzhou Evergrande in Cina, sulle linee guide stabilite ieri per la ripresa del calcio

«qui non sono in discussione le linee guida scientifiche, che colleghi esperti più di me mettono a punto, ma la capacità di tutto il calcio professionistico, dalla Serie A alla C, di applicare i protocolli, garantendo la sicurezza di tutti».

Per Castellacci sono i maxi ritiri la parte più difficile da attuare soprattuto per le serie dalla B in poi che non hanno spesso strutture per accogliere i calciatori`

«che non dimentichiamo va sanificato ogni giorno. E poi ogni medico – non tutti hanno uno staff numeroso – dovrà occuparsi parallelamente delle condizioni igieniche, degli atleti e dei test di idoneità, che dovranno essere particolari per chi ha avuto il virus e deve anche ripetere i tamponi, la ricerca degli asintomatici».

Castellacci comunque non è d’accordo con l’affrettare i tempi considerando che in Cina non hanno ancora ripreso

«lì che hanno affrontato la pandemia due mesi prima, applicando regole draconiane, ancora non hanno potuto stabilire una ripresa dei campionati».