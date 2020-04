Anche la pallavolo cancella la stagione, ma le società non ci stanno

La decisione della Federvolley scatena la protesta della Lega maschile e femminile, e i presidenti Fabris e Mosna si dimettono

Come il rugby e il basket. Anche la pallavolo chiude la stagione senza ulteriori indugi. Solo che la decisione Federvolley scatena la protesta delle società, e della Lega maschile e femminile, e i presidenti Fabris e Mosna si dimettono.

Con un comunicato ufficiale, la federazione ha “decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria. La Fipav ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali”. E che “il senso di responsabilità deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in questi giorni e già da domani lavorerà per programmare al meglio la prossima stagione sportiva”.

Le società, però, non escludevano la possibilità di tornare in campo per i playoff, magari in estate se l’emergenza sanitaria lo avesse consentito. Invece la federazione ha chiuso ogni discorso. Nella lettera di dimissioni firmata dai presidenti si lamenta il fatto che “le società non siano state consultate e rese partecipi di una scelta così drastica”.

