Von Der Leyen: “Basta blocchi di mascherine tra i Paesi dell’EU”

Non è bastato a Ursula Von Der Leyen il dietrofront di Angela Merkel che ha cancellato il blocco della mascherine deciso da Berlino qualche giorno fa. Erano giorni, come riporta Repubblica, che pensava a cosa fare e oggi ha deciso di chiarire bene il messaggio su Twitter

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020