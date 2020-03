Tommasi: parliamo degli stipendi dei calciatori… non siamo allineati col Paese

Oggi è previsto il Consiglio direttivo dell’Assocalciatori. Il presidente a Radio Anch’io Sport ribadisce: “Il taglio degli ingaggi non è la priorità”

“Parlare degli stipendi dei calciatori è un segnale che testimonia di come non siamo allineati col resto del Paese”.

Damiano Tommasi sottolinea ancora una volta la bolla calcio, che in piena emergenza sanitaria mondiale continua a parlare di allenamenti, di campionato da calendarizzare e degli stipendi dei calciatori. Oggi alle 14 è previsto il Consiglio direttivo dell’Assocalciatori, da cui dovrebbe uscire la posizione ufficiale in merito al taglio degli stipendi e al proseguimento o meno della stagione.

Ma il presidente del’Aic a Radio Anch’io Sport ribadisce: “Il taglio degli ingaggi non è la priorità. Si sta parlando delle mensilità di marzo, che scadono il 20 aprile. Le società parlano fra di loro senza confrontarsi con i propri dipendenti. Questo è l’ultimo dei problemi nell’Assemblea di Lega in programma domani. Non sono così ottimista che ci si riesca ad allineare alla situazione del Paese”.