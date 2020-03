Spadafora al Corsera: “ Pretendo che non resti nessun sospetto sulla regolarità del campionato”

Il Ministro delo sport Spadafora ha rilasciato una intervista al Corriere della sera circa i rinvii delle partite di campionato.

Perché la decisione di rinviare le 5 partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse?

“Il governo ha dato due possibilità: rinviare o giocare a porte chiuse. La Lega ha deciso di rinviare, anche per evitare lo spettacolo degli stadi vuoti. Una decisione autonoma. Certo stabilisce un precedente, e capisco chi dice che debba valere, fortunatamente per tre regioni e non più sei, anche per il prossimo turno”