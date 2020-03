Serie A a porte chiuse fino al 3 aprile: domenica sera Juve-Inter

Il nuovo calendario della Serie A dopo gli eventi degli ultimi due giorni. Manca ancora l’ufficialità della Lega. Verona-Napoli slitta al prossimo weekend

L’ufficialità da parte della Lega non c’è ancora, ma la ridefinizione del campionato sembra essere chiara. Le sei partite rinviate lo scorso weekend, con la decisione della Lega che ha gettato il calcio italiano nel caos più totale, saranno recuperate a partire da sabato. Per un mese, fino al 3 aprile, tutte le gare saranno disputate a porte chiuse.

Si inizia sabato con Sampdoria-Verona, prevista alle 2o.45. Il big match tra Juventus e Inter, invece, la causa di tutto ciò che è successo negli ultimi giorni, è programmata per domenica sera, alle 20.45.

Sempre domenica, le partite disputate saranno le seguenti: alle 12,30 Milan-Genoa. Alle 15 sarà la volta di Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Alle 18 è in programma Udinese-Fiorentina.

Le altre giornate di campionato slitteranno, così come deciso dal Consiglio di Lega di oggi, che ha approvato la proposta avanzata lunedì.

Il turno di campionato previsto per questo weekend, dunque, slitterà al 14-15 marzo. Gli anticipi e i posticipi sono ancora da definire. Le partite in programma per il prossimo weekend sono: Genoa-Parma, Torino-Udinese, Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari. Fiorentina-Brescia, Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus,

Roma-Sampdoria, Lecce-Milan e, naturalmente, Verona-Napoli.