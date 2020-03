Repubblica rilancia l’allarme per Milano: in due giorni i nuovi contagi sono raddoppiati

Tra lunedì e martedì i casi nuovi in città erano stati 151 in più, tra martedì e mercoledì 127 in più. Ieri, invece, il balzo, con quasi 300 casi nuovi nell’arco di 24 ore. Non ancora esponenziale, quindi. Ma sicuramente in ascesa: è anche alla luce di questo che, allora, si devono leggere le richieste al governo fatte dalla Regione, che punta a inasprire le misure restrittive in vigore, per limitare la quantità di persone in giro e fermare il contagio.