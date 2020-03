Repubblica: Napoli-Inter, Gattuso va sul sicuro

Il tecnico dovrebbe riproporre in Coppa Italia la stessa formazione scesa in campo contro il Barcellona, perché qualificarsi per la finale è fondamentale

La Coppa Italia non si ferma, questa la decisione finale presa, per cui il Napoli si prepara a scendere in campo giovedì sera contro l’Inter per una sfida che rappresenta una tappa importantissima

La finale consentirebbe al club di De Laurentiis di lottare per un trofeo, scenario impensabile qualche mese fa a causa della lunga crisi che ha travolto il Napoli. Il chiodo fisso è blindare la qualificazione alla finale

Mertens, dopo il ritrovato accordo con De Laurentiis, sarà il punto di partenza per Gattuso per battere l’Inter affiancato da Callejon e Insigne

La formazione potrebbe essere la stessa che ha ben figurato contro il Barcellona: Demme tornerà in mediana e sarà l’ago della bilancia del Napoli ritrovato. Fabiàn e Zielinski avranno il compito di trovare gli inserimenti. In difesa l’unica novità rispetto al Torino sarà il ritorno di Rui a sinistra al posto di Hysaj. Gattuso va sul sicuro.