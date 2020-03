Repubblica: Maksimovic out per il Verona. Potrebbe saltare anche il Barcellona

“Maksimovic difficilmente ci potrà essere con il Verona (se si giocherà) e la sua presenza è in forte dubbio anche per la trasferta del 18 marzo a Barcellona, in Champions. Diventa dunque un’esigenza primaria per il Napoli il completo recupero di Kalidou Koulibaly, per il quale era previsto viceversa un rientro in squadra graduale.

Ma l’emergenza in difesa costringerà Gattuso a rivedere i suoi piani e ad assecondare la voglia matta di ritornare in campo del calciatore senegalese, che da parte sua sta svolgendo già da qualche giorno lavoro completo in gruppo e scalpita per riprendersi una maglia tra i titolari. Aumentano dunque le possibilità di rivederlo al fianco di Manolas nella super sfida contro Messi, magari dopo un rodaggio part time nella trasferta di campionato di venerdì al Bentegodi”.