Repubblica: ipotesi porte chiuse o rinvio per Napoli-Inter

Dopo i suggerimenti del comitato scientifico si attende oggi la decisione del Governo se attuarli in toto immediatamente

Il Comitato scientifico per l’emergenza coronaviurus ieri ha “suggerito” che tutte le manifestazioni, anche quelle sportive, si tengano senza pubblico per 30 giorni. Una misura che dovrebbe significare porte chiuse per tutte le partite di calcio e in particolare anche per la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter in programma domani sera al San Paolo. Ma c’è anche la possibilità, come scrive Repubblica,

non si esclude neanche il rinvio della gara. In preallarme ci sono pure i tifosi, con 40 mila biglietti venduti. Nella sede del club azzurro sono rimasti in attesa di comunicazioni ufficiali fino alla tarda serata di ieri. Nessuno drammatizza, però: volti distesi a Castel Volturno

Il Napoli si prepara comunque ad accogliere l’Inter

L’intera comitiva nerazzurra (staff tecnico e dirigenti compresi) dovrebbe essere sottoposta al suo arrivo in città a esami medici, per scongiurare il timore del contagio virale.