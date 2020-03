Repubblica: giallo sulla positività di Bolsonaro al coronavirus

In un primo momento si era sparsa la notizia che fosse positivo, ma poi lo stesso Jair Bolsonaro ha smentito il contagio con una sua foto in cui fa il gesto dell’ombrello

È mistero sulla positività del leader brasiliano. In un primo momento si era sparsa la notizia che fosse positivo, ma poi lo stesso Jair Bolsonaro ha smentito il contagio con una sua foto in cui fa il gesto dell’ombrello.

Riporta l’edizione online di Repubblica.

La settimana scorsa, l’8 marzo, Bolsonaro ha cenato con Donald Trump nella residenza del presidente a Mar-a-Lago, in Florida. Uno stretto collaboratore di Bolsonaro, il capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa, è già risultato positivo. Oggi in un tweet, uno dei figlio di Bolsonaro, Eduardo, ha sottolineato che la responsabilità “di tale falsità è della stampa brasiliana” per distruggere “il buon rapporto con gli Stati Uniti”.