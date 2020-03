Repubblica: Gattuso pensa a sedute singole di allenamento

SI resta a casa per adesso, i calciatori hanno avuto una tabella da seguire in questi giorni in modo da mantenere alto il livello di preparazione fisica.

Tutto fermo per il momento a Castel Volturno, come riporta oggi anche Repubblica. Quello che ancora non si sa è come e quando si tornerà al lavoro.

“La priorità è diventata un’altra, ovvero come organizzare le prossime settimane. Il campionato è fermo almeno fino al 3 aprile, quindi s’è reso necessario stabilire un programma di allenamento per la squadra. Il Napoli, al momento, ha aumentato i giorni di riposo. Il gruppo non ha lavorato ieri mattina a Castel Volturno (Gattuso lo aveva già stabilito) e ieri aveva ricevuto un’altra comunicazione whatsapp nella chat di servizio: niente allenamento neanche oggi in attesa della scelta definitiva. Gattuso ha parlato con i suoi collaboratori e per il momento non ha fermato l’attività Il Napoli ha solo adottato tutte le precauzioni del caso e nel tardo pomeriggio è stato comunicato ufficialmente il menu della prossima settimana. Mercoledì 18 non sarà più il giorno della grande sfida contro il Barcellona di Leo Messi, ma semplicemente quello della ripresa della preparazione.

Gattuso sta studiando come procedere per garantire la tenuta atletica della squadra tanto faticosamente raggiunta