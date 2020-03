Repubblica: È record di ascolti per il Rosario su Tv2000

In un momento in cui nel Paese c’è tanta incertezza e paura a motivo del Coronavirus, i fedeli, costretti come tutti a stare a casa, cercano conforto nella preghiera, da sempre àncora di salvezza nei momenti difficili.

Spiega così Repubblica oggi i record di ascolti che sta registrando Tv2000 in questi giorni, soprattutto quelli legati al Rosario per il Paese che è andato in diretta l’altra sera elle 21 e ha fatto registrare il 12,8 per cento di share e oltre 4 milioni di spettatori con il prime time al 6,91 per cento. Solo Montalbano ha fatto di più in periodo di emergenza.

Molto seguita anche la messa di Papa Francesco da Santa Marta alle 7 del mattino e il Rosario da Lourdes. Il direttore Vincenzo Morgante ha spiegato