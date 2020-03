Report Napoli: Maksimovic si cura, differenziato per Elmas e Insigne

Continua la preparazione in vista della sfida col Barcellona. Ormai Koulibaly è rientrato in gruppo, mentre Malcuit lavora tra palestra e campo

Nonostante lo stop al calcio italiano, il Napoli continua la preparazione in vista dell’unico prossimo obiettivo sportivo: il Barcellona, dove gli azzurri scenderanno in campo a porte chiuse il 18 marzo.

Ormai Koulibaly è rientrato in gruppo, mentre Maksimovic ha cominciato le terapie per l’infortunio muscolare che lo terrà molto probabilmente fuori dal match di Champions. Lavoro differenziato invece per Elmas e Insigne, che proseguono sulla via del recupero. Per Malcuit invece allenamento personalizzato tra palestra e campo.