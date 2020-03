Psg, Al-Khelaïfi favorevole al taglio degli stipendi

Secondo quanto riporta L’Equipe, non è ancora chiaro se il Paris Saint-Germain deciderà di mettere i suoi dipendenti in “disoccupazione parziale”

Anche in Francia il taglio degli stipendi dei calciatori è un argomento molto discusso in questo momento nel tentativo di arginare le perdite dei club a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta L’Equipe il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi, ha dato il proprio parere su questo delicato tema per l’economia dei club francesi, dichiarando di essere favorevole a un taglio dei salari.

Non è ancora chiaro se il Paris Saint-Germain deciderà di mettere i suoi dipendenti, e in particolare i suoi giocatori in “disoccupazione parziale” a seguito dell’emergenza Coronavirus, strada già seguita dalla maggior parte dei club francesi.