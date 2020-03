Paratici: “Sospensione campionato? La Juve accetterà le decisioni delle autorità competenti”

A Sky Sport: “I calciatori vorrebbero giocare in condizioni diverse, ma capiscono che la situazione è questa. Non ci si abituerà mai pienamente a una partita giocata così”

Ai microfoni di Sky Sport, prima di Juventus-Inter, ha parlato Fabio Paratici. Ha raccontato le sensazioni dell’Allianz privo di pubblico.

“E’ un po’ tutto strano. C’è un clima surreale. E’ triste giocare a calcio così, per i tifosi che non ci sono e ci dispiace molto e per i calciatori”.

Sarri ha scelto una formazione con Higuain titolare e Dybala fuori. Che ne pensa?

“Il mister credo abbia ruotato tutti i giocatori della rosa. Abbiamo una rosa importante. Prende decisioni difficili ma sempre corrette. Abbiamo disputato grandi partite quest’anno, con diverse soluzioni. Non ci vedo nulla di strano”.

Come vi siete allenati per un appuntamento così? L’Inter ha già provato quest’esperienza in Europa League, ma per voi è un inedito.

“E’ difficile allenarsi a eventi così. Ieri ci siamo allenati allo stadio come altre volte, ma è completamente diverso giocare una partita importante a porte chiuse ed allenarsi durante la settimana. Non ci si abituerà mai pienamente”.

Quale sarà la vostra posizione al Consiglio di martedì? Di continuare a giocare? I giocatori che ne pensano?

“La posizione che terremo è che come sempre la Juve rispetterà quello che le autorità competenti indicheranno di fare. I calciatori vorrebbero giocare in condizioni diverse, ma loro stessi capiscono che la situazione è quella che è, che dobbiamo accettarla e dobbiamo avere comportamenti responsabili per farla passare prima possibile”.