Naomi Campbell elogia Vincenzo De Luca: “Ascolta, America, ascolta”

Vincenzo De Luca presidente dell’Universo,scrivevamo qualche settimana fa. Devono pensarla così anche oltreoceano, soprattutto di fronte all’inattività di Donald Trump nel fronteggiare la pandemia Covid-19.

Sicuramente il pugno duro del presidente della Regione Campania piace a Naomi Campbell, che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il video in cui il governatore minaccia di usare il lanciafiamme per interrompere le feste di laurea in tempo di emergenza sanitaria.

A corredo, l’attrice scrive:

“Listen America Listen!”

Ascolta America, ascolta. Il video, del resto, la Campbell l’ha ripreso dal profilo di Rula Jebreal, che ha commentato così:

“Amo gli italiani! Il loro spirito, la loro creatività, resilienza, passione e compassione”.

Il filmato, che riporta anche le reazioni di alcuni sindaci italiani, è stato postato da un utente di Twitter e ripreso dal New York Times nella newsletter in cui raccoglie le principali notizie di giornata.

“I stopped him and said, ‘Look, this isn’t a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home.”

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb

— 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020