«Mi stupisce e mi inquieta la fragilità del sistema industriale lombardo nel produrre mascherine»

Il Corriere Brescia intervista il sindaco cittadino, Emilio Del Bono: «Nei quartieri popolari, dove c’è maggiore socialità, si riscontrano più casi, ma crescita omogenea preoccupante in tutta la città»

Sul Corriere Brescia un’intervista a Emilio Del Bono, sindaco cittadino. Ieri la provincia di Brescia ha registrato 433 nuovi casi di Covid-19, superando Bergamo, per la quale i contagi sono stati 344. I positivi bresciani sono in tutto 2748.

Il sindaco racconta quali sono gli ultimi provvedimenti presi dalla giunta cittadina per arginare i contagi. Ieri anche i cimiteri sono stati chiusi.

«Devo dire che sono pochissimi i bresciani che non si attengono alle regole. Alla Polizia locale e alle forze dell’ordine è capitato di dover disperdere piccoli gruppi di persone e di chiudere due locali per i quali è scattata la denuncia. Continueremo su questa strada. Ai miei cittadini ripeto: state in casa, ne va della salute di tutti».