Mattino: tifosi del Napoli devolvono i rimborsi di Barcellona-Napoli al Cotugno

“Il mancato viaggio verso Barcellona manderà in fumo milioni di euro (400 euro la spesa media di un tifoso per la trasferta), un danno creato anche al Barcellona che perderà circa 6 milioni di euro con il Camp Nou chiuso. Nel frattempo, sull’esempio dei tifosi dell’Atalanta, alcuni tifosi azzurri hanno voluto destinare i soldi restituiti per il tagliando all’Ospedale Cotugno (è possibile donare sul sito GoFundMe), stretto nell’emergenza coronavirus”.