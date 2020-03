Mattino: il Napoli punta Jovic, il Real potrebbe metterlo in uscita

Il Napoli è in cerca di nuove prospettive per l’attacco, considerando che ci sono oramai poche speranze che si riesca a trovare l’accordo con Milik per il rinnovo del suo contratto, cosa che metterebbe automaticamente sul mercato l’attaccante polacco quest’estate. Tra gli osservati per il reparto ci sarebbe, secondo quanto riporta il Mattino, una vecchia fiamma, Luca Jovic autore si una stagione molto deludente al Real Madrid

Proprio ai tempi dell’Eintracht, il Napoli ha seguito e provato a strappare Jovic alla concorrenza. Ora, potrebbe esser Fali Ramadani, agente della punta, ma anche di Koulibaly, Maksimovic e Demme, a poter riaprire il fronte se il presidente del Real, Florentino Perez, dovesse dare il via libera all’operazione.