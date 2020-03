Mancini: per riprendere a giocare bastano 15 giorni di allenamento

Il ct della Nazionale parla anche dell’eventuale taglio stipendi: “Ora il calcio viene in secondo piano, ma se si torna in campo, i tre mesi di stop si recuperano”

“Il calcio viene in secondo piano”, dice Roberto Mancini, ma poiché in primo piano sull’agenda del calcio nazionale c’è il dibattito sul taglio degli stipendi e sulle eventuali date di ripresa il ct della Nazionale non può che ribadire – a Radio Rai – che “si può giocare anche a giugno”, e che quindi i mesi di stop si possono recuperare: “i giocatori invece di smettere a maggio lo faranno a luglio”.

Anche la questione ripresa degli allenamenti è in discussione, perché le squadre dovranno farsi trovare pronte… “I giocatori avranno bisogno di allenamento prima di ricominciare a giocare. Ci sono squadre che sono state fermate da molto tempo, ma in 10-15 giorni si può riprendere. È una situazione anomala che nessuno ha mai vissuto. Poi se si recuperano le partite saranno veramente ravvicinate”.