Lieve calo in Lombardia: 1592 nuovi positivi e 416 i morti in 24 ore

Le province più colpite restano Brescia, Monza e Brianza, Bergamo e Cremona. A Milano 546 positivi in più, di cui 247 in città. I dati sono in calo rispetto a ieri

E’ di poco fa il punto sulla situazione in Lombardia. I dati sono stati letti dall’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Oggi si contano 1592 nuovi contagiati nella regione (totale 41007) e altre 416 vittime (per un totale di 6360).

I ricoverati non in terapia intensiva sono +461 (totale 11613), mentre in terapia intensiva solo 9 i ricoveri più di ieri, per un totale di 1328.

Ci sono 293 nuovi guariti (per un totale di 9255).

Le province più colpite restano Brescia (+335), Monza e Brianza (+179 positivi), Bergamo (+178), Cremona (+157). Cresce e non di poco, Milano, con +546 positivi in 24 ore (247 nella sola città di Milano). A Lodi invece l’incremento è di soli 28 positivi.

I dati sono in lieve calo rispetto a quelli registrati ieri.