Libero: è un’illusione che il “farmaco napoletano” anti Covid-19 sia risolutivo

Libero smonta l’ottimismo che iniziava a circolare per il farmaco sperimentato al Pascale di Napoli contro il Covid-19.

Un farmaco che cura l’artrite reumatoide, ma che i medici stanno testando sui pazienti risultati positivi al coronavirus. L’efficacia del Tocilizumab, questo il nome del farmaco, aveva parlato l’oncologo napoletano Paolo Ascierto, ripreso tra ieri e oggi da diversi quotidiani.

In realtà, che possa curare il coronavirus, scrive Libero, è un’illusione.

“Il prodotto in questione è utilizzato da tempo negli ospedali lombardi, con buoni esiti, ma molto lontani dall’essere risolutivi, come dimostrano i bollettini costantemente in peggioramento in arrivo da tutte le province”.