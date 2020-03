Libero: Dal Pino, da uomo trasversale a uomo solo (e non al comando)

Un fuoriclasse delle relazioni, che avrebbe dovuto mettere pace in Lega. Invece è inciampato nel Coronavirus e si trova a fare i conti con gli squali del calcio. Micciché starà stappando una bottiglia al giorno

Su Libero Tommaso Lorenzini scrive di Paolo Dal Pino. Fino a poche settimane il pubblico calcistico non lo conosceva minimamente. Oggi è su tutti i giornali.

E’ stato eletto lo scorso 8 gennaio come sostituto di Micciché. Per lui solo 12 “traballanti” voti su 20. Oggi sicuramente Micciché, che dopo l’addio forzato si mostrò furibondo,

“sta stappando come minimo una bottiglia al giorno, vista la fortunata tempistica con cui ha potuto evitare la patata incandescente dell’affaire Coronavirus”.

Una bomba che invece Dal Pino si è trovato tra le mani.

“Si è ritrovato come capro espiatorio di una situazione imprevedibile, al centro delle liti fra club che con lui e contro di lui si sfogano per «proposte provocatorie» (Marotta dixit su Juve-Inter): è passato dall’essere amico di tutti a quello capace di far litigare tutti”.