L’Atletico Madrid elimina il Liverpool ad Anfield: vince 3-2 (da 0-2) e passa. Ai quarti anche il Psg

Anche Klopp paga la costruzione da dietro: errore del portiere Adrian sul 2-0 e i colchoneros fanno l’impresa. La squadra di Tuchel ce la fa

Impresa dell’Atletico Madrid a Liverpool. La squadra di Simeone ribalta il risultato nei tempi supplementari sul risultato di 2-0 per i Reds con reti di Wijnaldum nel primo tempo e di Firmino nel primo supplementare. E vince 3-2. In un match fin lì dominato dalla squadra di Klopp. Poi una doppietta di Marcos Llorente cambia la direzione del match e spalanca le porte dei quarti di finale di Champions ai Colchoneros. Nel finale, rete di Morata. Sul primo gol, errore del portiere Adrian che per la costruzione da dietro regala il pallone agli avversari.

A Parigi, a porte chiuse, il Psg supera 2-0 il Dortmund e si qualifica. reti di Neymar e Bernat.