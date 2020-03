La Uefa prende ancora una volta atto della realtà e rinvia Lione-Juve

Come già successo per Roma e Inter l’ufficialità della UEFA arriva dopo che la positività di Rugani lo aveva di fatto già deciso

La Uefa ha scelto la tattica del rimando per non prendere decisioni. In questo caso è successo per Juventus-Lione di Champions League che è ufficialmente rinviata a data da stabilirsi.

Lo ha reso noto la stessa federcalcio continentale in un comunicato. La decisione arriva a seguito sella positività di Rugani al coronavirus che ha costretto la Juve alla quarantena.

Questo il comunicato della UEFA

“A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid CF, le seguenti partite di UEFA Champions League non si svolgeranno come previsto:

Manchester City FC – Real Madrid CF, 17 marzo, 21: 00CET

Juventus – Olympique Lyonnais, 17 marzo, 21: 00CET

Ogni ulteriore aggiornamento relativo ad altre partite della competizione UEFA verrà pubblicato su UEFA.com a tempo debito”