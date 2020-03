La Uefa apre alla conclusione dei campionati oltre il 30 giugno

Lega Serie A in videoconferenza. L’orientamento è concludere regolarmente il campionato, senza scorciatoie. La Uefa rinvierà l’Europeo

La Lega Serie A oggi si è riunita in videoconferenza ed è emerso l’orientamento dei club è quello di concludere regolarmente il campionati. Senza soluzioni diverse, che vanno dal congelamento dell’attuale classifica ai playoff e playout. Appena il governo darà l’ok, la Lega Serie A vorrà riprendere il campionato.

E la Uefa, che domani potrebbe ufficializzare il rinvio al 2012 dell’Europeo, sembra disposta a consentire che i campionati nazionali si concludano anche dopo il 30 giugno.

Dalla Lega Serie A è emerso che nei prossimi giorni prenderanno il via tavoli di lavoro su tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di gestione del rischio per i club e per la stessa Lega Serie A.

Che, intanto, ha una posizione chiara: i club hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il campionato, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno.