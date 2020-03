La Spagna vuole Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse. E Barcellona-Napoli?

Lo ha annunciato il Ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa. Manca l’ufficialità dell’Uefa. La misura dovrebbe riguardare le squadre che vengono dalle zone rosse

Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse, per evitare il rischio di contagio da coronavirus. Lo ha annunciato il Ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, nell’ambito delle misure per contenere l’epidemia in corso. Manca l’ufficialità dell’Uefa, che però pare scontata.

La gare di ritorno di Champions del 10 marzo che riguarda la squadra di Gasperini, e quella di Europa League del 19 marzo della squadra di Conte si giocheranno senza pubblico. Stessa proposta è stata fatta dal governo spagnolo per la sfida di Eurolega di basket tra Valencia e Olimpia Milano.

Niente ancora si sa invece di Barcellona-Napoli. Ma la misura dovrebbe riguardare le squadre che vengono dalle zone rosse.