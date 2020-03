La F1 corre ancora, Hamilton: “Assurdo, l’NBA sospesa e noi no. Il denaro è re”

Mentre il mondo dello sport chiude come in un domino, il Mondiale parte in Australia. E il campione accusa: “Per me è scioccante, quanti fan ci saranno in pista oggi…”

La pandemia di coronavirus sta facendo chiudere lo sport, come in un domino che prende velocità. Ma, per ora, la Formula 1 prova ad andare più veloce: in Australia si correrà. Nonostante tutto.

Una discrepanza che viene sottolineata anche dal campione in carica Lewis Hamilton, che in conferenza stampa va dritto al punto:

“Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante che siamo tutti seduti in questa stanza. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po’ in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall’Europa agli Stati Uniti. L’NBA viene sospesa e la Formula 1 continua ad andare avanti. Cash is king… il denaro è re”.