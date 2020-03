La Croce Rossa cinese: «Dovete chiudere tutto, altrimenti non ne uscirete mai»

Conferenza in Lombardia del governatore Fontana con il presidente Shuopeng: «Troppa gente per strada, ciascuno deve fare la sua parte»

In Lombardia conferenza stampa dai toni drammatici del governatore Attilio Fontana accompagnato da Sun Shuopeng, presidente della Croce Rossa cinese.

Sun Shuopeng è stato drastico: «In Italia misure poco rigide, bisogna cambiare il modo di affrontare l’emergenza coronavirus. Ci sono troppe persone per strada e troppe persone senza mascherina, i trasporti sono ancora attivi. Tutti devono osservare le regole, ciascuno deve fare la propria parte per sconfiggere il coronavirus. C’è bisogno del livello massimo delle misure di sicurezza. In questo momento vanno chiuse tutte le attività economiche: tutti devono stare in quarantena. Tutti devono collaborare a rallentare questa pandemia. Non c’è una seconda scelta».

Ecco le parole del presidente della Croce rossa cinese: «State vivendo qualcosa di molto simile a quello che abbiamo vissuto noi in Cina. A Wuhan un alto numero di pazienti positivi, di ricoverati e purtroppo anche di morti. Se aumentano le misure di quarantena, è più facile individuare i positivi al coronavirus».

«A Wuhan solo dopo un mese dalla chiusura di tutto abbiamo avuto i primi risultati, gli ospedali hanno potuto curare i pazienti con le misure necessarie e abbiamo ridotto i contagi».

Per il presidente Fontana «non c’è più tempo per aspettare, bisogna prendere le decisioni che servono. Oggi parlerò con il premier Conte per chiedere di attuare i provvedimenti che ci sono stati suggeriti».