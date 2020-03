La comunità cinese di Napoli regala mascherine al Loreto Mare

Anche la comunità cinese di Napoli si è mossa per sostenere la città nell’emergenza coronavirus. Questa mattina lo ha reso noto il direttore generale ASL Ciro Verdoliva.

«Al Loreto Mare, oggi deputato in maniera specifica all’emergenza Covid-19, la comunità Cinese della Campania ha inoltre donato 500 mascherine FFp2, 2.000 mascherine chirurgiche e 15 taniche da 5 litri ognuna di gel disinfettante. Sono gesti molto concreti, e questo è essenziale, ma devo anche sottolinearne il valore morale. Tutti noi lavoriamo giorno e notte per rispondere all’emergenza e farci trovare pronti in caso di escalation, sentire il sostegno della comunità ci aiuta e ci incoraggia».