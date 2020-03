Il Premier Conte: “Scuole chiuse da domani al 15 marzo in via precauzionale”

Una decisione presa di concerto con l’Istituto Superiore della Sanità per evitare il sovraccarico del sistema sanitario a causa dell’epidemia di Coronavirus

La notizia era rimbalzata già poco prima di pranzo, in seguito al lancio di agenzia dell’Ansa. Poi la smentita del ministro dell’Istruzione Azzolina. Poco fa l’ufficialità. Attraverso le parole del Premier Conte.

Il Premier ha spiegato che il rischio è il sovraccarico del nostro Sistema Sanitario Nazionale e che quindi il Governo farà tutto ciò che può per frenare il contagio. Le scuole, insomma, restano chiuse in via precauzionale. Perché così suggerisce il Comitato tecnico scientifico a cui il Governo ha chiesto un parere.

Una disposizione presa in via prudenziale, ha tenuto a chiarire Conte. Che andrà avanti fino al 15 marzo. Intanto il comitato tecnico scientifico valuterà come si sta evolvendo la crisi. Poi si tireranno le somme e si faranno le valutazioni finali.