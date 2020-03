Il Milan: Maldini e Massara assenti da San Siro per leggera indisposizione

La società rossonera scrive in un comunicato che in virtù dell’emergenza sanitaria, i due dirigenti hanno preferito non essere allo stadio su consiglio del medico sociale del club

Il Milan ha emesso un comunicato per motivare l’assenza di Maldini e Massara a San Siro, per la partita contro il Genoa. La nota è stata appena letta nel corso di Quelli che il calcio, trasmissione in onda su Rai2. L’assenza dei due dirigenti, dopo il licenziamento di Boban da parte del club rossonero, aveva scatenato il web, con ipotesi di allontanamento anche ai loro danni.

Il Milan fa sapere che l’assenza di Maldini e Massara è dovuta ad una leggera indisposizione che ha colpito i due dirigenti durante la notte. E che, vista l’atmosfera generale e l’emergenza sanitaria in corso in Italia, su consiglio del medico sociale, i due dirigenti hanno preferito non presentarsi a San Siro per vedere la partita ma restare ognuno a casa propria.