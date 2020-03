Il Messaggero: “Ronaldo tornerebbe volentieri a Madrid. Il rebus ingaggio alla Juventus”

Il Messaggero affronta il tema del futuro di Cristiano Ronaldo.

Tre le strade secondo il quotidiano romano.

Cessione (complicata), permanenza senza rinnovo (fino al 2022) o rinnovo di un anno, con possibilità di spalmare l’ingaggio su tre anni invece di due. L’addio in estate è difficile, ma non impossibile: al momento non ci sono squadre che si sono fatte avanti per CR7, la Juve nell’eventualità non avrebbe intenzione di privarsene per meno di 70 milioni e i suoi 31all’anno sono una cifra che in poche possono garantire. Dal Real nessun abboccamento, anche se il portoghese tornerebbe volentieri a Madrid.