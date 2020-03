Il Mattino: crescono le iniziative online dedicate ai bambini costretti a casa da coronaviurs

Il quotidiano racconta le iniziative del Mann, le letture online di Nati per leggere e le gare virtuali di cucina di «Monelli ai Fornelli»

Ci sono anche i bambini, bambini bloccati nelle mura di casa dall’emergenza del coronavirus. È se è vero che possono finalmente passare più tempo con i genitori dal momento che anche le babysttter sono confinate, non sempre è piacevole per loro. Proprio per questo, come riporta oggi il Mattino si sono moltiplicate le iniziative online per fare compagnia ai più piccini nell’ambito della campagna #iorestoacasa.

Il Museo Archeologico Nazionale attraverso i social dedicherà attenzione ai più piccoli. Punto di partenza il racconto illustrato «Thalassa. Tra mare e stelle» curato dai servizi educativi per guidare alla scoperta della mostra sulle meraviglie sommerse dal Mediterraneo e di tutto il Museo Mann.

Molto carina anche l’iniziativa di Lsdm che ha lanciato il contest «Monelli ai Fornelli» dove i piccoli cuochi potranno inviare i piatti da loro preparati. Si parte da ciò che tutti hanno in casa: pasta, olio, pomodoro, farina, frutta e verdura e poi spazio alla fantasia. I consigli di nonni e l’aiuto dei genitori sono ben accetti ma si può anche cercare una ricetta su internet e dare un tocco di personalità. Bisognerà inviare a info@lsdm.it, oppure attraverso il Messenger di Facebook alla pagina 50 top Italy by Lsdm la foto del piatto con gli ingredienti e i principali passaggi del procedimento. Anche Nati per Leggere Campania si è impegnata per coinvolgere i più piccini continuando a leggere favore e smart stories attraverso la pagina facebook, annunciando di volta in volta gli orari delle videoletture (in linea di massima mattino, pomeriggio o sera)