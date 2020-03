Il calcio inglese non sa più quando tornerà in campo

Lo ha deciso la Premier League in accordo con la FA, la English Football League e la massima serie femminile: tutto sospeso fino al 30 aprile, e non c’è più data di scadenza, si potrà andare ad oltranza

Il calcio inglese non tornerà in campo prima del 30 aprile, ma soprattutto la stagione in corso non ha più una data di scadenza. Si andrà avanti, ad oltranza, quando sarà possibile.

Lo hanno deciso i 20 Club della Premier League, chiamati a discutere in video conferenza le conseguenze della pandemia di Covid-19 sul futuro del pallone britannico, in accordo con la Football Association, la English Football League e la massima serie femminile.

Una scelta netta, in controtendenza con i progetti speranzosi delle altre leghe europee, e anche con il regolamento stesso della FA che dava come termine ultimo di chiusura di campionati 2019/20 il 1 giugno.

Invece da oggi ogni torneo ha possibilità di determinare la propria durata. Il rinvio dell’Europeo ha liberato il calendario di giugno, ma volendo si potrà andare avanti anche in estate, e oltre.