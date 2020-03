Gazzetta: Se si conferma Euro2020 lo scudetto va alla Juve

Non ci sarebbe più tempo per recuperare e potrebbe essere confermata l’attuale classifica: un’ipotesi che vedrebbe molti club pronti a fare causa

Il campionato di serie A è stato fermato solo ieri sera fino al 3 aprile dal Governo e già si discute su cosa succederà se non potesse essere portato a termine. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport se si confermasse lo svolgimento dell’Europeo non ci sarebbe tempo per recuperare le giornate perse e il campionato non si potrebbe concludere, ci sarebbe tra le ipotesi quella di confermare l’attuale classifica che vedrebbe lo scudetto alla Juve e potrebbe portare non poche cause contro la Lega

“Farebbe fede la classifica al momento della sospensione? Oggi significherebbe: scudetto alla Juve, a scendere l’assegnazione dei posti in Champions e in Europa League e Lecce, Spal e Brescia retrocesse. Ma questo scenario sarebbe rifiutato dalle squadre penalizzate dal campionato interrotto che hanno già fatto sapere che sarebbero pronte a far causa. Lo stesso però farebbero i club di B e Lega Pro in odore di promozione se i campionati fossero considerati non validi. Il tema si affronterà nel caso più avanti, ma già da ora si intuisce quale caos si porterebbe dietro”