Gazzetta: oggi la Uefa potrebbe fermare Bayern-Chelsea e Barcellona-Napoli

Martedì, nell’incontro con leghe, federazioni e calciatori, si cercherà il compromesso e la sospensione cautelativa del torneo fino a metà aprile, con tre opzioni

E’ caos totale, nel calcio, a causa dell’epidemia di coronavirus. Si dovrà per forza fermare tutto, scrive la Gazzetta dello Sport, manca solo la data. Martedì ci sarà la videoconferenza tra Uefa, federazioni, leghe, club e calciatori per trovare un compromesso e un incastro a tutti gli impegni in programma, in modo da contenere o dividere le perdite economiche. Ma già oggi potrebbero essere rinviate Bayern-Chelsea e Barcellona-Napoli.

Al momento, ieri la Uefa ha confermato l’andata di Euroleague, tranne le partite di Inter e Roma per il problema dei voli.

“Da Roma fanno capire che l’Uefa avrebbe lasciato liberi i giallorossi di non giocare, senza sanzioni, ma il club vuole sfidare il Siviglia (e ha scritto a Nyon per chiedere lo stop delle coppe). Confermata Bayern-Chelsea. Al momento Barca-Napoli potrebbe essere in campo neutro, ma.. inoltre la quarantena di Juve e Real e il divieto di volo per il Napoli, impediscono le altre sfide. Ma è martedì che si svolgerà la partita chiave”.

L’obiettivo è trovare un accordo martedì, su chi si dovrà fermare, cosa spostare, chi riprenderà per primo e chi si dovrà sacrificare, scrive la rosea.

“L’Uefa fa capire che è aperta a qualsiasi soluzione”.

Per la Champions ci sono tre soluzioni aperte in caso di sospensione:

“1) compattare le date per recuperare tutto tra metà aprile e fine maggio. 2) far giocare quarti e semifinali in gara unica (come proposto per Inter e Roma). 3) far giocare una final four a Istanbul in quattro giorni”.

Ma ci sono in ballo anche i campionati, le amichevoli, i playoff per l’Europeo.

“Non c’è più spazio per tutto. E quindi?”

La soluzione più semplice sarebbe quella di spostare l’Europeo a fine 2020, ma non sarebbe facile rimodellare la prossima stagione.