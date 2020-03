Gazzetta: Lotito avrebbe comprato a gennaio se avesse saputo che si sarebbe giocato ogni tre giorni

Ci vorrà un tour de force per concludere il campionato ed è chiaro che una squadra con la rosa lunga come la Juve sarà la favorita

Il nuovo scenario che si è venuto a creare con l’emergenza coronavirus ha sicuramente cambiato le sorti del campionato e dello scudetto. È chiaro, come scrive la Gazzetta dello Sport, che la Juve è sempre la favorita, in considerazione che ha l’organico più ampio di tutti e che si dovrà giocare ogni tre giorni per riuscire a chiudere il campionato, questo avrà il suo peso. Non vincerà chi andrà più forte, ma chi saprà giocare al risparmio

La Lazio senza coppe, con una sola partita a settimana, avrebbe sostenuto in modo diverso la propria candidature, anche senza una grande panchina. Ora giocando ogni tre giorni sotto il solleone, senza poter inserire Bernardeschi, Douglas Costa o Higuain, ha un’altra competitività. Avesse saputo di dover sprintare in queste condizioni, perfino un braccino come Lotito avrebbe comprato qualcosa a gennaio.