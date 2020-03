Gazzetta: Juve-Inter a porte chiuse per coronavirus, ma i tifosi nerazzurri vanno all’allenamento

Incuranti dell’emergenza sanitaria, in 500 si sono ritrovati ad Appiano Gentile a salutare la squadra in partenza per Torino

Domani sera all’Allianz ci sarà Juventus-Inter. A porte chiuse, per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus. Ma evidentemente non tutti hanno colto il motivo del provvedimento. Oggi, infatti, come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, circa 500 tifosi nerazzurri hanno salutato la squadra in partenza per Torino al centro sportivo di Appiano Gentile.

Scrive la rosea:

“Vigilia diversa dal solito, quindi. Mentre all’interno della Pinetina regnava il silenzio (neppure i giornalisti sono potuti entrare e Antonio Conte ha parlato a Inter Tv), fuori c’era un gran frastuono. Non potendo farlo domani allo stadio, i tifosi hanno voluto caricare la squadra alla Pinetina, con bandiere e sciarpe. Tutto si è svolto in un clima di allegria davanti ad alcuni poliziotti. L’iniziativa dei tifosi, che in tempi normali sarebbe passata quasi inosservata, non è stata apprezzata da tutti, anche tra i supporter interisti. Nel momento in cui si cerca di tutelare la salute di tutti con le porte chiuse, a molti non è sembrata un’idea particolarmente azzeccata quella di portare trecento persone fuori dal centro sportivo”.