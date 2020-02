Gattuso: “Voglio battere l’Inter e giocare la finale di coppa”

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa: “Giocatori sotto la curva? Serve fare il giro del campo. Tutti ci hanno aiutato a portare a casa il risultato”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino al San Paolo.

“Nessuna svolta, bisogna essere contenti. C’era tanta paura da parte mia, ho fatto venire il mal di testa ai

calciatori. Ho fatto notare le difficoltà di questa gara ma il rammarico è il gol subito. L’abbiamo tenuta in vita fino alla fine. Bisogna lavorare, poi tireremo le somme. Io so, insieme al mio staff, cosa abbiamo rischiato. Quando abbiamo fatto brutte figure e ci siamo presi i fischi. Alla fine tutti tireremo le somme e sceglieremo il futuro. Giovedì giocheremo contro l’Inter, poi andremo a Barcellona. Recuperiamo e poi giocheremo le altre”.

“Dobbiamo vivere alla giornata. Ho bisogno di tutti i miei giocatori. Le gare le prepariamo a Castel Volturno. Domami si riposa, era da tempo che non accadeva ma ci saranno 4-5 giocatori ad allenarsi lo stesso e noi li aspettiamo. Poi torneremo a lavorare per la Coppa Italia”.

“Fidarsi? Non sono disadattati. Le gare vanno chiuse, dobbiamo arrabbiarci per il gol preso. Partita fatta bene, dominio assoluto, ma c’è sempre un però. Mi scoccia portare questa gara fino al 94esimo e dobbiamo migliorare”.

“Giocatori sotto la curva? Serve fare il giro del campo. Tutti ci hanno aiutato a portare a casa il risultato”.

“Maksimovic? La cosa più importante è che, anche se lui sta facendo bene, la linea si muove in un certo modo. Vedere gli attaccanti del Torino in affanno perenne mi è piaciuto tantissimo e voglio vederlo spesso. Così siamo corti e possiamo pizzicare in avanti con le mezzale. Tutti pensano che sono gasato per come usciamo dal basso ma la linea mi piace molto”.

“La sensazione è che delle volte non vogliamo buttare giù la porta ma metterla nel sette e per questo sbagliamo. Vorrei vedere una cattiveria diversa negli ultimi 25 metri”.

“Rinvio? Rispetto per le vittime e per chi sta soffrendo nel mondo. Non sono d’accordo, le gare o si giocano tutte o si ferma il campionato. Il 13 maggio può essere differente, le gare si giocano con i tifosi. Se si fa una scelta o si gioca o no. Per chi ha giocato, poi c’è un dispendio di energie diverso. Le società sono aziende: si può aspettare, ci sono tanti soldi in ballo. Non è uguale”.

“Lobotka? Sa giocare, di sostanza e sapevamo che aveva bisogno di tempo”.

“Politano? Mi aspetto molto di più da lui. E’ un giocatore che ha inciso negli ultimi anni in Italia. Mi aspetto tanto, l’asticella è alta nel suoi confronti”.

“Coppa Italia? Voglio battere l’Inter e andare a giocare la finale di coppa. Non penso all’Europa attraverso la Coppa Italia, preferisco arrivarci in campionato. Voglio alzare la coppa, non possiamo fare calcoli”